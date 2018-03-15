МО РФ: Искусственный интеллект применяется во всех отраслях армии

Заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов сказал, что искусственный интеллект применяют во многих отраслях Вооруженных сил России.

Это заявление он сделал во время выступления на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».

Цаликов рассказал, что искусственный интеллект собираются применять во всех сферах деятельности Вооруженных сил, а также отметил, что некоторые элементы этой разработки уже применяется. В качестве примера он назвал беспилотные системы и робототехнику.

Замминистра подчеркнул, что последние несколько лет Минобороны старается держаться на лидирующих позициях инновационных технологий, и заметил, что не только в сфере вооруженных сил. Политик утверждает, что военные технологии всегда были связаны с гражданскими.

В заключение Цаликов сообщил о том, что конференция на базе министерства обороны была созвана, так как в настоящий момент практическая реализация новейших технологий уже запущена и такое активное движение внушает надежду, что Россия всегда будет двигаться впереди всех.