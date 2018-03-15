МО РФ: Искусственный интеллект применяется во всех отраслях армии

Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
При крушении моста в Майами погиб один человек

При крушении моста в Майами погиб один человек

 Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
При крушении моста в Майами погиб один человек

При крушении моста в Майами погиб один человек

 Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ
19:42   15 Марта 2018
Россия
67

МО РФ: Искусственный интеллект применяется во всех отраслях армии

МО РФ: Искусственный интеллект применяется во всех отраслях армии

Заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов сказал, что искусственный интеллект применяют во многих отраслях Вооруженных сил России.

Это заявление он сделал во время выступления на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».

Цаликов рассказал, что искусственный интеллект собираются применять во всех сферах деятельности Вооруженных сил, а также отметил, что некоторые элементы этой разработки уже применяется. В качестве примера он назвал беспилотные системы и робототехнику.

Замминистра подчеркнул, что последние несколько лет Минобороны старается держаться на лидирующих позициях инновационных технологий, и заметил, что не только в сфере вооруженных сил. Политик утверждает, что военные технологии всегда были связаны с гражданскими.

В заключение Цаликов сообщил о том, что конференция на базе министерства обороны была созвана, так как в настоящий момент практическая реализация новейших технологий уже запущена и такое активное движение внушает надежду, что Россия всегда будет двигаться впереди всех.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #наука #вооружение #весь мир #инновации
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
82
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
5836
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
107
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
211
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов