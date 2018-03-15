Путин: Исследования наших молодых ученых позволят РФ продолжать лидировать на рынке нефти и газа
Исследования российских молодых ученых в нефтяной и газовой областях позволят нашей стране продолжать лидировать на рынке углеводородов.
Об этом в четверг на форуме «Россия – страна возможностей» заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства пообщался с финалистами и победителями всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», а также конкурсов «Мой первый бизнес», «Молодые профессионалы» и студенческой олимпиады «Я – профессионал».
При этом студентка Университета нефти и Газа Елизавета Литвинцева рассказала президенту о теме своего научного исследования, связанного с повышением энергетической эффективности нефтедобычи, позволяющем затрачивать меньше энергии, как на саму добычу нефти, так и на подъем ее на поверхность за счет закачки в поток газа. При этом студентка отметила, что раньше ее проекты финансировались из Китая, но сейчас она рассчитывает, что Россия окажет ей поддержку.
«Да, это интересно. Для нас это тоже очень интересно. И чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и по продаже углеводородов», - ответил девушке президент Путин.