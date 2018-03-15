Путин: Исследования наших молодых ученых позволят РФ продолжать лидировать на рынке нефти и газа

Исследования российских молодых ученых в нефтяной и газовой областях позволят нашей стране продолжать лидировать на рынке углеводородов.

Об этом в четверг на форуме «Россия – страна возможностей» заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства пообщался с финалистами и победителями всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», а также конкурсов «Мой первый бизнес», «Молодые профессионалы» и студенческой олимпиады «Я – профессионал».

При этом студентка Университета нефти и Газа Елизавета Литвинцева рассказала президенту о теме своего научного исследования, связанного с повышением энергетической эффективности нефтедобычи, позволяющем затрачивать меньше энергии, как на саму добычу нефти, так и на подъем ее на поверхность за счет закачки в поток газа. При этом студентка отметила, что раньше ее проекты финансировались из Китая, но сейчас она рассчитывает, что Россия окажет ей поддержку.