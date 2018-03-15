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19:16   15 Марта 2018
Россия
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Успех России зависит от реализации потенциала каждого россиянина — Путин

Успех России зависит от реализации потенциала каждого россиянина — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что для страны важно, чтобы каждый мог реализовывать свои способности и творческие планы.

Российский лидер, обращаясь к участникам форума «Россия — страна возможностей» сказал, что страна заинтересована в успехе всех россиян, а от успехов каждого молодого специалиста складывается общий успех РФ. Он выразил уверенность в способности многих из присутствующих реализовать свои планы и пожелал всем в этом удачи.

С помощью реализации своих потенциалов граждане России приведут страну к светлому будущему, сказал президент.

Путин обратился к залу с предложением обеспечить вместе успех стране.

«Страна, наша родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания...», — сказал глава правительства.

 И в ответ услышал голоса тысяч участников форума, которые прокричали «Да!».

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #форум #политика #общество #весь мир #успех #россия-страна возможностей
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