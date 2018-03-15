Сирийская армия контролирует населенный пункт Хамурия в Восточной Гуте
Сирийские военные полностью контролируют населенный пункт Хамурия в Восточной Гуте, где открыли гуманитарный коридор для выхода мирных граждан.
Армия САР зачищает поселение. Военные осматривают здания, ищут бомбы и прикрывают гуманитарный коридор. Пожилые люди из соседнего поселения Сакба вышли к Хамурии, когда закончилась гуманитарная пауза. Военные прикрыли людей и помогли им покинуть зону боевых действий.
Передовые отряды сирийских правительственных войск вытесняют боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) с поселений.