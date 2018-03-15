РФ примет зеркальные меры в ответ на расширение санкций США — Совфед

Россия примет зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Как пишет агентство, сенатор сказал, что обвинения в адрес России «абсолютно безосновательны».

«В ответ Россия, я думаю, примет зеркальные меры, как это принято», — заявил Серебренников.

США расширили санкции в четверг. Ограничения введены против 19 российских физлиц и пяти юрлиц согласно закону «О противодействии противникам Америки», а также на основании исполнительного указа №13694 о «Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в зловредную киберактивность».