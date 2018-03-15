Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Еще недавно они кричали «чемодан, вокзал, Россия». Теперь они сами в России.

Введение. Москва, Миграционный центр «Сахарово» год 2018-ый

Мимо все идут и идут мигранты из Средней Азии, приехавшие в столицу России за новой, лучшей жизнью. Каждый из них мечтает только об одном: остаться, желательно надолго, а лучше навсегда в этой далекой северной стране. А 25 лет назад, их отцы кричали в спину спешно бегущих из их республик русских, «чемодан, вокзал, Россия». Как много изменилось с тех пор. Как чудно история тасует «карты».

Украина, год 2013-ый

Но то история из прошлого. А вот еще одна более свежая и пока трагическая история. Итак, Украина, четвертый год «гидности» подошел к концу.

«Россия сегодня получила более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад антироссийскую Украину. И эта тенденция углубляется с каждым днем, а молодое поколение украинцев, для России потеряно окончательно, поскольку они воспринимают ее как агрессора и оккупанта», — заявил во время Брюссельского форума в марте этого года в уполномоченный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Очень смелое и бездоказательное, как по мне, заявление. Хочу расстроить спецпредставителя Госдепа США. Все сегодня как раз наоборот. Это в 2013 году молодое поколение украинцев было для России потеряно, так как оно тешило себя иллюзиями и по большей части не связывало свое будущее и будущее страны с Россией. Молодые украинцы тогда смотрели с надеждой на Европу и США. А были и те, так называемые «патриоты», которые кричали всем недовольным таким положением вещей, «чемодан, вокзал, Россия». Но те от них отвернулись. Они их использовали и выбросили на помойку истории. За прошедшие четыре года все сильно изменилось. Уже нет на улицах украинских городов моды на военную форму и на СУГСовские речевки.

Молодежь уже не верит националистам и не связывает с ними будущее.

СССР, конец 1980-х

Многие советские пионеры и комсомольцы уже не верили в конце 80-х в коммунистические идеалы. Ведь они видели, что слова так называемых строителей коммунизма расходятся с их делами. И не помешали американцам завоевать сердца еще пока формально советской молодежи ни официальная пропаганда из телеящиков в формате 24 часа в сутки, ни железный занавес, которым в те годы был еще окружен СССР.

И вновь Украина, год 2018-ый

А теперь вернемся на Украину. Мы видим здесь сегодня по сути ту же картину. Видим информационный купол, который круглосуточно изголялся в русофобии, видим полностью обанкротившуюся националистическую идеологию. Да, об этом пока еще не говорят в СМИ в открытую, но это уже очевидно всем. А еще у молодых украинцев появился неподдельный интерес к России. Тут надо учесть, что в отличие от моего поколения, выросшего в СССР, украинская молодежь по большей части о России до 2014 года ничего и не знала.

Да, информационный русофобский купол вернул России самое важное, он сделал ее центром внимания. Сегодня молодым украинцам постоянно говорят о России. И четыре года подряд она не сходит с центральных полос местных изданий. Россия им стала интересна. Что же это за страна такая, которая вопреки санкциям и, в казалось бы безвыходной ситуации, не только не хиреет, но и быстро развивается и находится на пути к европейским стандартам жизни намного ближе, чем Украина.

Согласитесь, что картина очень напоминает ту, которая была в СССР, где из каждого телеящика говорили о загнивающем Западе, который несмотря на все это, смог победить Советский Союз, в, казалось бы, проигранной им войне. И этот внутренний диссонанс угробит Украину, даже быстрее, чем это сделает ее нынешнее руководство.

Итак, любви к России у украинцев пока еще нет, зато появился колоссальный интерес. Но это как раз и нужно. Как мы уже убедились, любовь и ненависть, часто очень быстро переходя одно в другое, и этого не так сложно добиться. Тут как раз важно сконцентрировать на себе внимание. Точно такое же внимание, как это удалось Западу в 80-х. Именно этот интерес затем «неполживые» СМИ смогли трансформировать из неприязни в любовь, что и привело к нынешним печальным для страны последствиям.

Теперь же начался обратный процесс. И думаю, Волкер все это прекрасно понимает. Кстати, ни в 90-е, ни в 00-е, ни в 10-е американцам не надо было говорить о потерянном для России поколении украинской молодежи.

Это было настолько очевидно, что не требовало напоминания. Заговорили они об этом только сегодня. И заговорили по тем же самым причинам, почему режим Порошенко каждый день по 24 часа в сутки напоминает своему народу о достижениях.

Вместо эпилога, Москва, Сахарово, год 2018-ый

Уже солнце склоняется за горизонт, а вдоль забора идут и идут дети тех, кто еще недавно (по меркам истории) кричал в спину уезжавшим «чемодан, вокзал, Россия». Жаль, что Волкер это не видит.

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