Путин заявил о важности создания центров профподготовки для инвалидов

Президент РФ Владимир Путин, который в четверг посетил форум «Россия – страна возможностей», обратил внимание участников встречи на то, как важно создавать в стране центры профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями.

В частности, в ходе форума одна из его участниц – Алевтина Пряничникова, победившая в конкурсе «Абилимпикс», обратила внимание президента на то, что в России необходимо повысить уровень образования инвалидов.

«Мы бы хотели попросить вас дать возможность организовать центры профессиональной подготовки национальной команды к международным соревнованиям в 2020 году», - заявила Пряничникова, говоря о подготовке конкурсы среди инвалидов.

В ответ Владимир Путин заявил, что специализированные центры всегда имеют значение, как для людей с ограниченными возможностями, так и для всех остальных, не только в той сфере, на которую указала Алевтина Пряничникова, но и в других.