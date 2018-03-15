Путин заявил о важности создания центров профподготовки для инвалидов
Президент РФ Владимир Путин, который в четверг посетил форум «Россия – страна возможностей», обратил внимание участников встречи на то, как важно создавать в стране центры профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями.
В частности, в ходе форума одна из его участниц – Алевтина Пряничникова, победившая в конкурсе «Абилимпикс», обратила внимание президента на то, что в России необходимо повысить уровень образования инвалидов.
«Мы бы хотели попросить вас дать возможность организовать центры профессиональной подготовки национальной команды к международным соревнованиям в 2020 году», - заявила Пряничникова, говоря о подготовке конкурсы среди инвалидов.
В ответ Владимир Путин заявил, что специализированные центры всегда имеют значение, как для людей с ограниченными возможностями, так и для всех остальных, не только в той сфере, на которую указала Алевтина Пряничникова, но и в других.
«Та сфера деятельности, о которой вы сказали, не исключение, давайте это сделаем», - подчеркнул президент при этом.