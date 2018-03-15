Путин пообещал посетить конкурс «Доброволец России»

Российский лидер Владимир Путин сообщил волонтерам, что постарается посетить конкурс «Доброволец РФ» в конце 2018 года.

Президент РФ в ходе встречи с финалистами форум «Россия — страна возможностей» одна из участниц пригласила Владимира Владимировича на конкурс «Доброволец России», который пройдет в декабре 2018 года.

«Спасибо большое за приглашение, я постараюсь поучаствовать», — ответил Путин.

По его словам, волонтерство и медицина — близкие понятия, ведь и в том, и в другом случаях необходимо стремиться помогать людям.