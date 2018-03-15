Трамп поддержал Британию в обвинениях России по делу Скрипаля

Президент США Дональд Трамп заявил, что он считает Россию причастной к покушению на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Американские журналисты спросили Трампа, как он считает стоит ли Россия за атакой Скрипалей, президент США ответил положительно. Он заявил, что Америка тесно сотрудничает с Великобританией и сказал, что случилось то, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Российская сторона отрицает свою вину и причастность к данному инциденту.