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 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

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18:57   15 Марта 2018
Весь мир
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Трамп поддержал Британию в обвинениях России по делу Скрипаля

Трамп поддержал Британию в обвинениях России по делу Скрипаля

Президент США Дональд Трамп заявил, что он считает Россию причастной к покушению на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Американские журналисты спросили Трампа, как он считает стоит ли Россия за атакой Скрипалей, президент США ответил положительно. Он заявил, что Америка тесно сотрудничает с Великобританией и сказал, что случилось то, что недопустимо ни при каких обстоятельствах.  Российская сторона отрицает свою вину и причастность к данному инциденту.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #британия #политика #трамп #тереза мэй #общество #весь мир #скрипаль
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