Путин, говоря о медицинских разработках, заявил, что нет ничего важнее головы

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на форуме «Россия - страна возможностей», заявил, что медицинские исследования и разработки, связанные с головой человека, чрезвычайно сложны, но и интересны, так как важнее головы ничего нет.

В ходе форума один из его участников рассказал главе государства, что разрабатывает проект системы принятия врачебных решений в сфере хирургии основания черепа. По словам молодого человека, смысл его исследования заключается в том, чтобы у хирургов появился инструмент, при помощи которого они могли бы выбрать материал, который наилучшим образом подходит для того, чтобы закрывать дефекты основания черепа, которые образуются после удаления опухолей.

В ответ на это президент Путин заявил: