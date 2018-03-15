Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
При крушении моста в Майами погиб один человек

При крушении моста в Майами погиб один человек

 Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
При крушении моста в Майами погиб один человек

При крушении моста в Майами погиб один человек

 Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ
18:46   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
48

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Для москвичей с инвалидностью по зрению на выборах президента РФ 18 марта Мосизбирком предусмотрел возможность проголосовать на 209 избирательных участках. Там будут установлены специальные информационные стенды для слепых. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичной комиссии.

«У нас на 102 района 209 избирательных участков, которые согласованы с городским объединением «Общество слепых». От них мы получили информацию по проживанию инвалидов. Специальные материалы уже отпечатаны», — рассказал член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

Он пояснил, что на этих участках будут размещены информационные стенды с материалами, выполненными крупным шрифтом, а также с рельефно-точечным шрифтом Брайля. При этом к тем инвалидом, которые изъявт желание голосовать дома, приедут члены Мосгоризбиркома со специальным оборудованием.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #выборы2018 #мосгоризбирком #инвалиды по зрению
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
82
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
5836
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
107
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
211
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов