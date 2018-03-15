Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Для москвичей с инвалидностью по зрению на выборах президента РФ 18 марта Мосизбирком предусмотрел возможность проголосовать на 209 избирательных участках. Там будут установлены специальные информационные стенды для слепых. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичной комиссии.

«У нас на 102 района 209 избирательных участков, которые согласованы с городским объединением «Общество слепых». От них мы получили информацию по проживанию инвалидов. Специальные материалы уже отпечатаны», — рассказал член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

Он пояснил, что на этих участках будут размещены информационные стенды с материалами, выполненными крупным шрифтом, а также с рельефно-точечным шрифтом Брайля. При этом к тем инвалидом, которые изъявт желание голосовать дома, приедут члены Мосгоризбиркома со специальным оборудованием.