Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

 Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании

Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

 Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании

Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
18:44   15 Марта 2018
Россия
44

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Российский лидер Владимир Путин встретился с финалистами и победителями проектов форума «Россия  — страна возможностей».

В ходе встречи к Путину обратился новый заместитель министра энергетики Павел Сорокин и напомнил, что месяц назад был у него, но как один из победителей «Лидеров России». По его словам, он не думал, что его жизнь так изменится. 

«Я сказал, что вас пора повышать, и вас повысили», — отреагировал Путин.

Павел Сорокин ответил: «чуть-чуть повысился, да». Президент РФ отметил: «ничего себе, замминистра стал, чуть-чуть».

«Амбициозные ребята, это хорошо», — заключил Путин.

 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #сорокин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее Россия
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее
Эксперт полагает, что блогер пытался вести себя, как принято в уголовном мире. Но вышло не по понятиям.
17:44   15 Марта 2018
101
Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии» Весь мир

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

17:17   15 Марта 2018
5043
Избиратель не сможет проголосовать дважды Выборы президента 2018

Избиратель не сможет проголосовать дважды

15:38   15 Марта 2018
218
Блокировка, сэр? Весь мир

Блокировка, сэр?

11:42   15 Марта 2018
267
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

 Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов

Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов