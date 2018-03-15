Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Российский лидер Владимир Путин встретился с финалистами и победителями проектов форума «Россия — страна возможностей».

В ходе встречи к Путину обратился новый заместитель министра энергетики Павел Сорокин и напомнил, что месяц назад был у него, но как один из победителей «Лидеров России». По его словам, он не думал, что его жизнь так изменится.

«Я сказал, что вас пора повышать, и вас повысили», — отреагировал Путин.

Павел Сорокин ответил: «чуть-чуть повысился, да». Президент РФ отметил: «ничего себе, замминистра стал, чуть-чуть».

«Амбициозные ребята, это хорошо», — заключил Путин.