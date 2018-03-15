Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что огульные обвинения лидеров Великобритании, Франции, ФРГ и США в адрес России являются подготовкой общественного мнения к возможному применению военной силы.

Заявление Косачева в четверг приводит агентство ТАСС.

В частности, сенатор сказал, что выдвижение в адрес РФ бездоказательных обвинений до окончания расследования указывает как раз на то, в чем пытаются обвинить саму Россию – на то, что против нашей страны организована масштабная агрессия, в которой используются инструменты политической, экономической и информационной силы.

При этом он отметил, что данной антироссийской компанией развязавшие ее страны подготавливают общественное мнение к возможному использованию военной силы.