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Косачев: Против России организована масштабная агрессия

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18:42   15 Марта 2018
Весь мир
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Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что огульные обвинения лидеров Великобритании, Франции, ФРГ и США в адрес России являются подготовкой общественного мнения к возможному применению военной силы.

Заявление Косачева в четверг приводит агентство ТАСС.

В частности, сенатор сказал, что выдвижение в адрес РФ бездоказательных обвинений до окончания расследования указывает как раз на то, в чем пытаются обвинить саму Россию – на то, что против нашей страны организована масштабная агрессия, в которой используются инструменты политической, экономической и информационной силы.

При этом он отметил, что данной антироссийской компанией развязавшие ее страны подготавливают общественное мнение к возможному использованию военной силы.

Автор: Александр Люблинский
#россия #косачев #политика #весь мир #обвинения в адрес россии #масштабная агрессия #подготовка общественности #применение военной силы
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