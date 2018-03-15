Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании

Посол России в Великобритании Александр Яковенко добавил, что по каждому конкретному случаю работают полицейские.

По его словам, в российское посольство в Лондоне поступают сообщения с угрозами в адрес дипломатов. По каждому конкретному случаю работает не только диппредставительство РФ в Великобритании, но и полиция.

«Обещают расправиться с дипломатами», — отметил Яковенко.