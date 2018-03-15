Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Александр Яковенко добавил, что по каждому конкретному случаю работают полицейские.
По его словам, в российское посольство в Лондоне поступают сообщения с угрозами в адрес дипломатов. По каждому конкретному случаю работает не только диппредставительство РФ в Великобритании, но и полиция.
«Обещают расправиться с дипломатами», — отметил Яковенко.
????????????????Категорически неприемлемо и недостойно, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, вкл. высылку из страны 23-х рос.дипломатов. https://t.co/JNU5ysgBvu pic.twitter.com/0mUtJIDWbb— МИД России ???????? (@MID_RF) March 14, 2018