Коммунист Сурайкин в ходе дебатов попытался побить доверенное лицо сбежавшего Грудинина

Кандидат в президенты Максим Сурайкин, приведший в студию, где проводятся предвыборные дебаты, Лидию Филькину, вступил в словесную перепалку с доверенным лицом кандидата-миллиардера Павла Грудинина, что чуть не закончилось дракой.

Опоздавший на эфир очередных предвыборных дебатов кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин объяснил, что его и Лидию Филькину, которую тот провел в студию, долго не пускала в здание охрана. Увидев Филькину, кандидат от КПРФ Грудинин ушел с дебатов, а его место занял его доверенное лицо, журналист Максим Шевченко.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев дал слово Филькиной. Она заявила в эфире, что Грудинин выселил из квартиры ее семью.

Затем Шевченко начал возражать по поводу того, что кандидат от «Коммунистов России» остался в студии и продолжает участие в дебатах. Соловьев согласился и попросил Сурайкина уйти. Однако Шевченко и Сурайкин продолжили спор, снабжая его оскорблениями. Вскоре Сурайкин решил перейти от словесных оскорблений к физическим, и пошел на Шефченко со сжатыми кулаками. Ведущему удалось и другим участникам его остановить программы удалось его остановить и вывести.

Филькина (является доверенным лицом Сурайкина) осталась и рассказала свою историю. Они с мужем работали в совхозе имени Ленина, которым руководит Грудинин. Работали они прилежно, за что получили жилье по договору найма. При этом их заверили, что квартира достанется Филькиным, если те проработают в хозяйстве Грудинина 10 лет. Семья успела отработать восемь лет, после чего Грудинин их сократил.

В сети появилась видео, на котором Сурайкин встречает филькину, стоящую в одиночном пикете, беседует с ней и забирает ее на дебаты.