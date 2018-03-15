Кержакова назначили тренером юношеской сборной РФ по футболу

До этого назначения спортсмен координировал юношеские команды академии «Зенита».

Экс-футболист Александр Кержаков занял пост старшего тренера российской юношеской сборной. За нее играют спортсмены 2001 года рождения. По информации Российского футбольного союза, заключили контракт с лучшим бомбардиром РФ и бывшим форвардом «Зенита» до конца 2019 года.

В 2017 году Кержаков попрощался с болельщиками и заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.