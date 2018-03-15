Путин встретился с победителями форума «Россия — страна возможностей»
Российский лидер Владимир Путин прибыл на Выставку достижений народного хозяйства, где проходит форум.
Президент РФ встретился с победителями и финалистами форума «Россия — страна возможностей». На встрече с Владимиром Владимировичем также присутствуют бизнесмены, программисты, студенты-изобретатели, инженеры, врачи, волонтеры, художники, специалисты и сотрудники коммерческих компаний.
Владимир Путин приехал на форум «Россия - страна возможностей» pic.twitter.com/2mjPajywJ4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 15, 2018