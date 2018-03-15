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 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
18:00   15 Марта 2018
Весь мир
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США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ

Власти США расширили санкции для России

Американское правительство впервые использовало новый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Это специальный закон, созданный для наложения дополнительных санкций. Согласно ему США ввели санкции в отношении Российской Федерации, ее граждан и организаций.

Данную информацию распространило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США 15 марта, в четверг.

Стало известно, что в санкционный список по России власти Америки внесли 14 физических лиц и одну организацию

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #путин #санкции #политика #трамп #весь мир
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