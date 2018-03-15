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17:44   15 Марта 2018
Россия
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Овечкин проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии

Овечкин проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон», основатель общественного движения «Команда Путина» Александр Овечкин проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии. Об этом сообщает ТАСС со слов агента хоккеиста Глеба Чистякова.

Как пояснил агент, в день выборов — 18 марта — «Вашингтон» проведет выездную игру регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Овечки сможет проголосовать в этом городе. По словам Чистякова, «Александру помогут в консульстве РФ».

«Скорее всего, будет именно так», — добавил агент.

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #весь мир #филадельфия #овечкин #выборы2018
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