Форвард клуба НХЛ «Вашингтон», основатель общественного движения «Команда Путина» Александр Овечкин проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии. Об этом сообщает ТАСС со слов агента хоккеиста Глеба Чистякова.

Как пояснил агент, в день выборов — 18 марта — «Вашингтон» проведет выездную игру регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Овечки сможет проголосовать в этом городе. По словам Чистякова, «Александру помогут в консульстве РФ».