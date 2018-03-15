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17:50   15 Марта 2018
Россия
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Выборы-2018: выездное голосование впервые прошло в Гималаях

Выборы-2018: выездное голосование впервые прошло в Гималаях

Досрочное выездное голосование на президентских выборах впервые прошло в четверг, 15 марта, в Гималаях — в городах Куллу и Наггар.

Глава консульского отдела посольства РФ в Индии Михаил Воробьев сообщил, что проголосовали трое сотрудников Международного мемориального треста Рерихов. В музее-усадьбе долго жила семья Рерихов. Сейчас там проходят выставки и конференции, поэтому в Международном мемориальном тресте Рерихов постоянно проживают несколько россиян.

Куратор ММТР отметила, что россияне не могут попасть в Нью-Дели, чтобы проголосовать, поэтому им приятно, что посольство РФ в Индии не забыло и них.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #индия #общество #выборы2018 #гималаи
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