Выборы-2018: выездное голосование впервые прошло в Гималаях

Досрочное выездное голосование на президентских выборах впервые прошло в четверг, 15 марта, в Гималаях — в городах Куллу и Наггар.

Глава консульского отдела посольства РФ в Индии Михаил Воробьев сообщил, что проголосовали трое сотрудников Международного мемориального треста Рерихов. В музее-усадьбе долго жила семья Рерихов. Сейчас там проходят выставки и конференции, поэтому в Международном мемориальном тресте Рерихов постоянно проживают несколько россиян.

Куратор ММТР отметила, что россияне не могут попасть в Нью-Дели, чтобы проголосовать, поэтому им приятно, что посольство РФ в Индии не забыло и них.