Путин и Совбез РФ отметили предпосылки для улучшения обстановки вокруг Восточной Гуты

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ отметили, что в урегулировании ситуации вокруг сирийской Восточной Гуты заметна положительная динамика. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания отметили предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки в Восточной Гуте и вообще констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации. В частности, члены СБ обратили внимание на продолжающийся выход гражданского населения.

Песков также добавил, что на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня. Кроме того, ранее члены СБ уделили особое внимание обострению российско-британский отношений после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.