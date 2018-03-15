Грудинин ушел с дебатов, когда в студии появилась его бывшая сотрудница

Бывшая работница Совхоза имени Ленина Лидия Филькина пришла в студию «России 1», чтобы рассказать, как бизнесмен Павел Грудинин обманул ее и лишил жилья.

Женщина стала доверенным лицом кандидата в президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Он попросил ведущего дебатов Владимира Соловьева пригласить ее в студию, но, как только она появилась, Павел Грудинин покинул дебаты. Как позже объяснил Соловьев, владелец Совхоза имени Ленина посчитал присутствие доверенного лица на дебатах незаконным. Правда и сам в ответ отправил вместо себя доверенное лицо — Максима Шевченко.

Шевченко поспешил защитить кандидата от КПРФ и накинулся на Сурайкина с критикой. Завязалась потасовка, в результате которой кандидата коммунистов пришлось вывести из студии. Филькина осталась одна, но все же смогла рассказать свою историю.

Она вместе с мужем работала в совхозе Грудинина. Ни он, ни она, уверяет Филькина, не пили и не прогуливали работу. За это им выдали жилье по договору найма с условием, что она достанется Филькиным, если те проработают в совхозе 10 лет. Семья честно отработала 8 лет, но Грудинин объявил, что сокращает их, и попросил освободить жилье. В знак протеста Лидия попыталась совершить самосожжение, но и это не остановило бизнесмена. Он послал в квартиру людей, которые отключили там свет. Вернуться домой из больницы женщина не смогла.