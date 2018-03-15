НАТО взволнована перевооружением России 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность касательно модернизации вооруженных сил России.

Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен модернизацией вооруженных сил России, а также «стиранием грани» между ядерным и обычным вооружением.

Генсек сообщил журналистам, что такое вооружение снижает порог применения Россией ядерного оружия, а размытие грани между миром, кризисом и войной деструктивное и опасное. Он сказал, что НАТО не собирается вступать в гонку вооружений с Россией, но добавил, что военный блок без сомнений защитит своих членов от любой угрозы.

По его словам, организация собирается и дальше поддерживать существующие «мощные силы и надежные, эффективные ядерные средства сдерживания».

Столтенберг также отметил, что НАТО приветствует "введение нового договора о СНВ и будет защищать договор о РСМД".

Политик подчеркнул, что НАТО положительно относится к введению нового договора о о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и намерено защищать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).