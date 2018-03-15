Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

 Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании

Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

 Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании

Российским дипломатам угрожают — посол РФ в Великобритании
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
17:40   15 Марта 2018
Весь мир
53

НАТО взволнована перевооружением России 

НАТО взволнована перевооружением России 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность касательно модернизации вооруженных сил России.

Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен модернизацией вооруженных сил России, а также «стиранием грани» между ядерным и обычным вооружением.

Генсек сообщил журналистам, что такое вооружение снижает порог применения Россией ядерного оружия, а размытие грани между миром, кризисом и войной деструктивное и опасное. Он сказал, что НАТО не собирается вступать в гонку вооружений с Россией, но добавил, что военный блок без сомнений защитит своих членов от любой угрозы.

По его словам, организация собирается и дальше поддерживать существующие «мощные силы и надежные, эффективные ядерные средства сдерживания».

Столтенберг также отметил, что НАТО приветствует "введение нового договора о СНВ и будет защищать договор о РСМД".

Политик подчеркнул, что НАТО положительно относится к введению нового договора о о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и намерено защищать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #нато #политика #весь мир #вооружение рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее Россия
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее
Эксперт полагает, что блогер пытался вести себя, как принято в уголовном мире. Но вышло не по понятиям.
17:44   15 Марта 2018
101
Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии» Весь мир

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

17:17   15 Марта 2018
5043
Избиратель не сможет проголосовать дважды Выборы президента 2018

Избиратель не сможет проголосовать дважды

15:38   15 Марта 2018
218
Блокировка, сэр? Весь мир

Блокировка, сэр?

11:42   15 Марта 2018
267
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

 Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов

Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов