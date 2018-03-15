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17:02   15 Марта 2018
Россия
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Экс-начальник Путина по разведке поделился воспоминаниями, что с удовольствием взял его на работу

Экс-начальник Путина по разведке поделился воспоминаниями, что с удовольствием взял его на работу

Представитель КГБ СССР при министерстве государственной безопасности ГДР в 1980-х годах полковник Лазарь Матвеев был начальником Владимира Путина по работе в советской разведки. Он сообщил, что с удовольствием принял будущего президента на работу. 

Он сообщил, что с удовольствием принял будущего президента на работу.

Матвеев рассказал, что когда в Восточную Германию прибыли разведчики - новички, он сразу выделил Путина и с удовольствием принял его на работу. Причиной тому стало базовое образование российского лидера, который закончил юридический факультет Ленинградского университета. Полковник сообщил это в эксклюзивном интервью второй части документального фильма «Путин».

Помимо этого бывший начальник президента продемонстрировал снимки из личного архива, которые ранее нигде не были опубликованы. На фотографиях запечатлен действующий президент России во времена службы в советской разведке, на одной из них Путин присутствует на встрече представителей органов безопасности ГДР и СССР. Также он показал снимок, на котором запечатлен и нынешний глава Ростеха Сергей Чемезов, он тоже ранее работал в ГДР в должности офицера советской внешней разведки.

Напомним, в период с 1985 по 1990 года Путин работал по линии Первого главного управления КГБ в Дрездене, он занимал должность директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #разведка #общество #весь мир #кондрашов
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