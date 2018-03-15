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17:00   15 Марта 2018
Россия
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Навальный не пришел на встречу ФБК с сотрудниками Центризбиркома

Навальный не пришел на встречу ФБК с сотрудниками Центризбиркома

В ЦИК России состоялась встреча со сторонниками блогера Алексея Навального. Сам блогер на встречу не явился, хотя приглашали и его. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

В ходе встречи руководители структурных подразделений аппарата ЦИК подробно разъяснили активистам принципы работы ГАС «Выборы». В частности, речь шла о порядке обработки заявлений избирателей о возможности проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно подчеркивала, что ГАС надежно защищена от попыток повторного голосования и фальсификаций. Она поясняла, что количество поданных заявлений значения не имеет, так как в системе будет учтено только первое. Однако это не помешало Навальному заявить, что один из его соратников подал три заявление и столько же раз проголосует.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #цик #навальный #выборы2018
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