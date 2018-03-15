Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее

Эксперт полагает, что блогер пытался вести себя, как принято в уголовном мире. Но вышло не по понятиям.

Представители Центризбиркома встретились со сторонниками блогера Алексея Навального, на которой обсудили ход избирательной кампании, организацию наблюдения на президентских выборах, также сотрудники ЦИК ответили на вопросы молодых активистов. К слову, сам Навальный на встречу не явился, хотя глава Центризбиркома Элла Памфилова лично приглашала его. Вместо этого блогер предпочел наблюдать за встречей со стороны, активно комментируя ее в Twitter, где поспешил обвинить председателя ЦИК в трусости, раз она не пришла.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА «Политика Сегодня» подчеркнул, что это привычная тактика блогера.

«Навальный часто и умело передергивает факты, создает скандальную провокационную ситуацию с участием официальных лиц, желательную для него. Он на этом собаку съел и пуд соли, превратившись в жирного тролля, который выбрался из соцсетей, чтоб скосить немного или много деньжат на текущей избирательной компании», — заявил Мухин.

Поспешность Навального с выводами вышла для него боком. Элла Памфилова свое слово сдержала и на встречу пришла, тем самым показав, что никто не собирается прятаться, а уж тем более бояться. К началу разговора она не успела из-за плотного графика - до президентских выборов, как никак, осталось без малого два дня. А вот сам блогер оказался в нелицеприятном свете.