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16:58   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Памфилова попросила наблюдателей решить оргвопросы до голосования

Памфилова попросила наблюдателей решить оргвопросы до голосования

Во время голосования членов участковых избирательных комиссий (УИК) отвлекать лучше только в самом крайнем случае, объяснила глава Центризбиркома РФ.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в четверг поучаствовала в вебинаре для наблюдателей «Национального общественного мониторинга». Она подчеркнула, что все избирательные участки, хотя голосование начинается в 8:00, нужно подготовить к 7 часам утра. В частности, наблюдателям следует в полной мере использовать час до начала выборов, чтобы после уже не отвлекать членов комиссии от работы.

Кроме того, очень важно помочь комиссии исправить промахи в подготовке участка к приему избирателей: поправить информационный плакат, положить буклеты для слабовидящих на удачное место. Это совместная заинтересованная работа, отметила Памфилова.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. За место лидера страны борются восемь кандидатов: Владимир Путин, Борис Титов, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Автор: Саша Подольская
#россия #политика #цик рф #новости #выборы2018
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