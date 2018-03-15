Памфилова попросила наблюдателей решить оргвопросы до голосования

Во время голосования членов участковых избирательных комиссий (УИК) отвлекать лучше только в самом крайнем случае, объяснила глава Центризбиркома РФ.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в четверг поучаствовала в вебинаре для наблюдателей «Национального общественного мониторинга». Она подчеркнула, что все избирательные участки, хотя голосование начинается в 8:00, нужно подготовить к 7 часам утра. В частности, наблюдателям следует в полной мере использовать час до начала выборов, чтобы после уже не отвлекать членов комиссии от работы.

Кроме того, очень важно помочь комиссии исправить промахи в подготовке участка к приему избирателей: поправить информационный плакат, положить буклеты для слабовидящих на удачное место. Это совместная заинтересованная работа, отметила Памфилова.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. За место лидера страны борются восемь кандидатов: Владимир Путин, Борис Титов, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский и Ксения Собчак.