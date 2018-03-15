США, Франция, Германия и Британия потребовали от России раскрыть данные по «Новичку»

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление по делу об отравлении Скрипаля. Они потребовали от РФ раскрыть данные программы разработки газа «Новичок». Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении политики отметили, что это первая попытка использования подобного химического вещества со времен Второй мировой войны. Они назвали инцидент «нападением на суверенитет Великобритании» и подчеркнули, что использование таких веществ — нарушение Конвенции о химическом оружии и международного права, «что угрожает безопасности всех нас». Они потребовали от России раскрыть программу разработки нервно-паралитического газа «Новичок».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Члены Совбеза выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся в двухсторонних отношениях Москвы и Лондона.