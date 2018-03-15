Задержанные под Калугой боевики признались в подготовке терактов — ФСБ

Боевиками руководил эмиссар, прошедший боевую подготовку в сирийском государстве и прибывший из зоны конфликта.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что четверо участников «спящей» ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых задержали в Калужской области, признались в подготовке терактов.

По информации ЦОС ФСБ РФ, боевиков конвоировали в Тюмень. Там проведут необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках уголовного дела. Преступники признались, что участвовали в деятельности запрещенной организации и подготавливали теракты.