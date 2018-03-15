Число доступных маломобильным гражданам УИКов возрасло в четыре раза — Памфилова

Участковых избирательных комиссий (УИК) для маломобильных граждан стало в четыре раза больше.

Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова привела статистику 2012 года, когда их число составляло 14 447, в настоящий момент число УИКов возросло и по статистике 2018 года таких участков уже 54 113.

Она отметила, что этот результат далек от идеала, но определенный «прогресс» наблюдается.

Глава ЦИК подчеркнула, что в России предусмотрено голосование на дому в том случае, если избиратель не имеет возможности явиться на избирательный участок самостоятельно по состоянию здоровья, она добавила, что такой тип работы сейчас проводится «повсеместно» и «адресно».

В российском законодательстве прописано, что возможностью воспользоваться опцией голосования на дому может человек, обладающий веской причиной. Такой причиной является инвалидность, тяжелое заболевание или уход за тяжелобольным человеком.

Для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению в Москве оборудовали специальные участки. Также во время проведения голосования будет работать горячая линия, оказывающая психологическую и юридическую помощь.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.