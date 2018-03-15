Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Анкара ставит знак равенства между союзниками США в Сирии и террористической группировкой Рабочая партия Курдистана. Эксперт уверен, что у Эрдогана есть повод для опасений.

Турция может расширить географию военной операции против курдов. ВВС страны НАТО готовятся нанести удары по курдским позициям на севере Ирака. Об этом 14 марта заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Основные боевые действия пока разворачиваются в районе сирийского города Африн. У своих южных границ Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против союза курдов Сирийские демократические силы (СДС). Цель операции – создать буферную зону на границе с арабской республикой и вытеснить курдов за ее пределы.

По сообщением источника в Twitter (Mete Sohtaoğlu), паника в Африне нарастает. Люди пытаются покинуть город на фоне наступления турецкой армии и ее союзников – формирования Сирийская свободная армия. Местное ополчение препятствует эвакуации. Пользователь пишет, что курды роют траншеи и блокируют выходы из города. Гражданских планируют использовать в качестве «живого щита».

Анкара не видит разницы между СДС и Рабочей партией Курдистана (РПК). Оба формирования признает террористическими. Курдское ополчение Африна отрицает связь с РПК, которая «прославилась» множеством терактов. Но в сети есть косвенные и прямые подтверждения тесного сотрудничества группировок.

Один «билборд» на границе

31 января, спустя 11 дней после официального начала операции «Оливковая ветвь», на склоне горы Дармык появился гигантский портрет основателя и формального лидера РПК Абдуллы Оджалана. Анкара сочла это провокацией и стерла изображение деятеля ракетным ударом с беспилотника. Лично участвовать в боях Оджалану мешают стены. С 1999 года он отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Признание бывшего спикера

2 декабря 2017 года издание Anadolu опубликовало интервью с бывшим пресс-секретарем СДС Таталом Сило. Он утверждал, что за созданием СДС стоят США. Боевое крыло курдских «демократов» занималось перебросками террористов «Исламского государства» (теерористическая организация запрещена в РФ) и в целом служило ширмой для деятельности РПК в Сирии.

И Оджалан такой молодой

После освобождения сирийской Ракки от боевиков ИГ в октябре 2017 года город заняли курды. К этому моменту 80% кварталов лежали в руинах. Большинство жителей бежали от авиаударов ВВС международной коалиции в гуманитарный лагерь Айн Исса. Сирийских пользователей соцсетей встревожил флаг с портретом Оджалана, которые развернул женский батальон СДС на одной из площадей разрушенной Ракки. Представители курдских отрядов народной самообороны утверждали, что основатель РПК символизирует победу женщин над исламисткими группировками в Сирии.

Ничего личного, просто бизнес

О поведении освободителей с гневом и сожалением рассказывали старожилы Ракки. В ноябрьском репортаже France 24 жительница города показывает на груду обломков, в которые превратился ее дом после американских бомбежек. Она утверждает, что под завалами до сих пор лежат тела ее родственников. Курды, по ее словам, потребовали плату за помощь с погребением. Женщина не рада новым хозяевам. Сравнивает бойцов СДС с игиловцами. Ей вторит мужчина. Утверждает, что отчаялся восстановить свое жилище после артударов курдов и коалиции, а помощи от освободителей ждать не приходится.

Политолог, журналист и эксперт по Сирии Низар Буш не поддерживает силовые методы Анкары в Африне, но мотивацию Эрдогана понимает. По мнению эксперта, силы СДС и РПК объединяет общая цель – создать собственное государство на севере Сирии.

«Я не сторонник Эрдогана, но здесь он однозначно прав. – говорит Буш. – Все формирования курдов преследуют цель создать на севере и востоке Сирии государство Курдистан. Это опасно для Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Я понимаю действия Турции против этих формирований. Любое формирование, которое воюет против регулярной сирийской армии – бандиты. И неважно, как они называются».

В Турции сегодня проживают от 18 до 20 миллионов курдов. Абсолютное большинство – 15 миллионов человек – составляет население граничащего с Сирией региона Юго-Восточная Анатолия. Проект Демократической конфедерации предполагает объединение курдских республик в единый Курдистан. Части несуществующего государства разбросаны по территориям Сирии, Турции и Ирака. РПК признает террористами не только Анкара. Как и «Исламское государство» РПК запрещена в США и Евросоюзе.