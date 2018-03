Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Анкара ставит знак равенства между союзниками США в Сирии и террористической группировкой Рабочая партия Курдистана. Эксперт уверен, что у Эрдогана есть повод для опасений.

Турция может расширить географию военной операции против курдов. ВВС страны НАТО готовятся нанести удары по курдским позициям на севере Ирака. Об этом 14 марта заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Основные боевые действия пока разворачиваются в районе сирийского города Африн. У своих южных границ Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против союза курдов Сирийские демократические силы (СДС). Цель операции – создать буферную зону на границе с арабской республикой и вытеснить курдов за ее пределы.

По сообщением источника в Twitter (Mete Sohtaoğlu), паника в Африне нарастает. Люди пытаются покинуть город на фоне наступления турецкой армии и ее союзников – формирования Сирийская свободная армия. Местное ополчение препятствует эвакуации. Пользователь пишет, что курды роют траншеи и блокируют выходы из города. Гражданских планируют использовать в качестве «живого щита».

