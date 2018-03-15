Путин и Совбез РФ крайне обеспокоены деструктивной позицией Лондона по «делу Скрипаля»

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях после инцидента с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, сложившейся в российско-британских отношениях на фоне так называемого «дела Скрипаля». Песков отметил, что членами Совбеза и президентом была высказана крайняя обеспокоенность, связанная с провокационной и деструктивной позицией Соединенного королевства.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж, а позднее помилованный, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков в реанимации.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном использовании силы на территории королевства. Уже на следующий день она выступила в парламенте, где объявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других мер в отношении России.

Москва решительно отвергла свою причастность к покушению и анонсировала принятие ответных мер в ближайшее время. В частности, речь идет об ответной высылке британских дипломатов.

Ранее глава дипведомства Великобритании Борис Джонсон заявил, что образцы использованного для покушения вещества переданы в ОЗХО. Россия также просила передать образцы, но ей категорически отказали.