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16:39   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Памфилова призвала наблюдателей на выборах успокаивать коллег-провокаторов

Памфилова призвала наблюдателей на выборах успокаивать коллег-провокаторов

Желательно, чтобы наблюдателей, которые пытаются спровоцировать конфликт на избирательном участке, успокаивали другие наблюдатели, а не полиция, подчеркнула глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Председатель ЦИК РФ в четверг, 15 марта, поучаствовала в вебинаре «Национального общественного мониторинга». В ходе своего выступления она заметила, что на выборах на некоторых избирательных участках могут появиться наблюдатели, которые изначально настроены на конфликт. Они могут продемонстрировать поведение, которое люди воспримут тяжело. Особенно это касается избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах России.

Нельзя доводить ситуацию до вызова полиции, подчеркнула Памфилова. Желательно, чтобы коллеги-наблюдатели успокоили бунтаря своими силами, чтобы его не пришлось удалять. Главное, чтобы нарушитель не мешал работать комиссии и другим наблюдателям.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами на пост лидера страны стали восемь человек: нынешний глава государства Владимир Путин, Владимир Жириновский, Борис Титов, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Сергей Бабурин.

Автор: Саша Подольская
#россия #политика #новости #выборы2018
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