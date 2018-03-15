Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Заявление об отставке Валерия Гонтарева направила украинскому лидеру Петру Порошенко в апреле 2017 года.

В четверг, 15 марта, Верховная рада утвердила отставку Валерии Гонтаревой с поста председателя Национального банка Украины. За ее увольнение проголосовали 342 депутата из 226 необходимых. В 2014 году Валерия Алексеевна стала первой женщиной, возглавившей НБУ.

Политика «очищения» украинской банковской системы, которую проводила Гонтарева, привела к рекордным убыткам. Прекратили работать десятки банков по всей стране. Фактически Гонтарева зачистила банковский сектор от национального капитала и заместила его капиталом западным. Вкладчики неоднократно обвиняли Валерию Алексеевну в разрушении банковской системы Украины и девальвации национальной валюты.