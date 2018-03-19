ЦИК закрыл все лазейки для фальсификаций, сделав выборы самыми легитимными

Желающим «подрисовать» результаты голосования наставили преград от QR кодов до тюрьмы.

Президентские выборы в России признаны состоявшимися в первом туре. Официальные итоги голосования Центризбирком огласит позднее. По предварительным результатам (после обработки 99,83% протоколов), самовыдвиженец Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На втором месте – Павел Грудинин – 11,8%, бронза у Жириновского – 5,66%. На четвертом – Ксения Собчак, которой удалось обойти на полпроцента Григория Явлинского, ее результат – 1,67%.

Украина уже объявила, что не признает выборы в России легитимными из-за голосования в Крыму, который продолжает считать своей территорией. Киев рассчитывает, что его позицию поддержат страны Прибалтики. Стоит ожидать критических заявлений и со стороны российской оппозиции. Набор обвинений будет стандартным: фальсификации, использование административного ресурса.

Впрочем, как заявил в комментарии ИА «Политика сегодня» директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев, это предсказуемая реакция проигравшей стороны – обвинять тех, кто победил.

«Если вспомнить предыдущие выборы, оппоненты всегда критиковали систему открепительных удостоверений. Говорили, что из-за них власть выигрывает. И если их отменить, то будут другие результаты. Ну вот, сделали по-другому: разрешили голосовать по месту фактического пребывания человека, сделали более открыто. И что мы слышим? Они обвиняют теперь систему мобильного избирателя», — сказал Малышев.

Эксперт уверен, что никаких фальсификаций с механизмом мобильного избирателя быть не может, так как вся процедура проходила через локальную автоматизированную систему «Выборы». Она засчитывала только одно заявление избирателя, что делало невозможным голосование на нескольких участках.

Опрошенные корреспондентом ИА «Политика сегодня» политологи Михаил Колядин, Константин Малышев, Евгений Сучков, Оксана Гаман-Голутвина как один обратили внимание на то, что из Москвы в регионы давался четкий и ясный сигнал – выборы должны быть прозрачными. Поэтому контроль был строгий. И во время голосования, и во время избирательной кампании.

«ЦИК быстро реагировал. Помните, как сделали замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за агитационное высказывание? Хотя, по моему мнению, он говорил все в рамках закона и своей профессиональной деятельности», — сказал Малышев.

Однако одной установки на прозрачность выборов из центра мало. Поэтому летом 2017 года ввели уголовную ответственность за организацию так называемых «каруселей», когда одни и те же люди по несколько раз голосуют на разных избирательных участках. Годом ранее запретили удалять наблюдателей с участка без соответствующего решения суда.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений на нынешних выборах было в два раза меньше, чем на выборах в 2012 году. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с корреспондентом ИА «Политика сегодня» выразил мнение, что их было еще меньше.

«Нужно поздравить ЦИК с чистыми и блестящими выборами. Введены ряд новелл, которые послужили чистоте и сведению к нулю всех возможных инсинуаций и злоупотреблений. Система «мобильный избиратель» полностью оправдала себя. Под нее создана сквозная электронная база избирателей. А для этого провели беспрецедентную верификацию списков по актуальным базам налоговой, Пенсионного фонда, а также консульского и военного учета. Все это в совокупности не оставило никаких зазоров для разнообразных злопыхателей, которые любят раздувать пожар нелегитимности на зарубежные средства», — заявил эксперт.

Мартынов отметил, что на те немногие нарушения, которые подтверждались, как например, вброс на двух участках в Кемеровской области, местные и центральная избирательные комиссии реагировали мгновенно — результаты голосования там признавались недействительными. Политолог считает, что это были «проплаченные провокации».

Что еще сделано для того, чтобы закрыть лазейки, которые раньше давали повод критикам усомниться в легитимности выборов? Как рассказал член ЦИК Сергей Сироткин, на всех крупных участках были установлены электронные урны или комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые исключают возможности вброса. 95% избирательных участков в стране оснащены видеокамерами, на итоговых протоколах всех участковых избирательных комиссий появились QR коды, что делает невозможным их подмену. Кроме того, за выборами следили рекордное число наблюдателей: зарубежных, от политических партий и от общественных палат.