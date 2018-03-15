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16:03   15 Марта 2018
Россия
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Путин: Не хотел переезжать из Петербурга в Москву, но так сложилось

Путин: Не хотел переезжать из Петербурга в Москву, но так сложилось

Президент РФ Владимир Путин признался, что в 1996 году ему пришлось переехать в Москву из родного Петербурга, так как иначе «было негде работать — «разве что, подрабатывать таксистом». Об этом он рассказывает во второй части фильма Андрея Карташова «Путин».

После того, как Анатолий Собчак не смог переизбраться на выборах мэра Северной столицы Путин, занимавший тогда пост первого заместителя мэра (он занимался международными связями мегаполиса), подал в отставку. В августе 1996 года он перешел на работу в Управделами президента на должность заместителя руководителя ведомства, где курировал юридическое управление и направление, связанное с заграничной собственностью.

«Выбора особенно не было… Работать было негде», - объяснил Путин свой переезд. — Я уж, честно говорч, даже думал… Что делать? в такси что ли подрабатывать? Я не шучу. Нужно же было содержать семью с двумя детьми».

Поэтому, когда управделами президента Павел Бородин предложил перебраться в столицу, он согласился. Путин отметил, что очень благодарен Бородину за это.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #петербург #общество #кондрашов
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