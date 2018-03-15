Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
При крушении моста в Майами погиб один человек

При крушении моста в Майами погиб один человек

 Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
При крушении моста в Майами погиб один человек

При крушении моста в Майами погиб один человек

 Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ
20:40   15 Марта 2018
Россия
74

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Президент России Владимир Путин планирует ознакомиться с работой Национального медицинского центра в Петербурге.

Рабочая поездка в Санкт-Петербург запланирована на 16 марта. Российский лидер посетит Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова, где запланировано обсудить вопрос развития здравоохранения.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент ознакомится с работой исследовательского центра, там же будет проведена встреча с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. В сообщении говорится, что Путин планирует обсудить широкий круг вопросов, посвященный развитию российского здравоохранению.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова — крупнейшее научно-лечебное учреждение Российской Федерации, в штате учреждения трудятся более 7 тысяч сотрудников и обучаются порядка 2 тысяч специалистов медицинской отрасли.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #петербург #политика #общество #здравоохранение #клиника алмазова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
80
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
5832
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
106
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
210
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов