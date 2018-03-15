Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Президент России Владимир Путин планирует ознакомиться с работой Национального медицинского центра в Петербурге.

Рабочая поездка в Санкт-Петербург запланирована на 16 марта. Российский лидер посетит Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова, где запланировано обсудить вопрос развития здравоохранения.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент ознакомится с работой исследовательского центра, там же будет проведена встреча с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. В сообщении говорится, что Путин планирует обсудить широкий круг вопросов, посвященный развитию российского здравоохранению.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова — крупнейшее научно-лечебное учреждение Российской Федерации, в штате учреждения трудятся более 7 тысяч сотрудников и обучаются порядка 2 тысяч специалистов медицинской отрасли.