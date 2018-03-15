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15:58   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Памфилова назвала предстоящие выборы президента РФ «величайшими»

Памфилова назвала предстоящие выборы президента РФ «величайшими»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что будут предприняты все необходимые меры для обеспечения свободного волеизъявления россиян на «величайших выборах для нашей страны».

Памфилова подчеркнула, что предстоящие выборы «невероятно важны» для граждан России. Речь об этом зашла на презентации информационного центра ЦИК.

Ранее говорилось, что на предстоящие выборы пригласили 243 иностранных наблюдателя из 74 стран. Сообщается, что ОБСЕ также направит в Россию 111 наблюдателей из 30 стран.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта, в воскресенье.

Автор: Виктория Разумовская
#голосование #цик #памфилова #выборы2018
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