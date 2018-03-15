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15:43   15 Марта 2018
Весь мир
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Глава Минобороны Британии предложил Москве «отойти и заткнуться»

Глава Минобороны Британии предложил Москве «отойти и заткнуться»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался, комментируя возможность ответных мер России.

Уильямсон заявил, что Лондон ждет ответной реакции от Москвы, при этом комментируя такую возможность политик позволил себе грубое высказывание.

Министр сказал, что Британия ответила на «совершенно жестокий и возмутительный акт» в Солсбери, утверждая, что в этом виновна Россия. После чего он сообщил, что Лондон посмотри на действия Кремля, а далее он выступил с рекомендацией, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться» (Russia should go away and shut up — прим.ред.). Это заявления Уильямсон произнес на выступлении в Бристоле, откуда велась трансляция на все местные телеканалы. 

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российская сторона отвергает свою причастность и вину. Все предложения Москвы о необходимости совместного расследования ЧП были проигнорированы и отвергнуты. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на действия Британии из РФ скоро вышлют британских дипломатов.  

Автор: Екатерина Розина
#британия #политика #скандал #общество #весь мир #скрипаль
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