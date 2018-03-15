Избирательная система полностью готова к выборам — Памфилова
К проведению голосования на выборах президента России 18 марта избирательная система России полностью готова. Об этом заявила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Я боюсь сглазить. Но, конечно, мы уверены, что она готова. Да, мы полностью готовы».
Выборы главы государства пройдут 18 марта. На пост президента выдвинуты восемь кандидатов:
Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз»,
Павел Грудинин от КПРФ,
Владимир Жириновский от ЛДПР,
Владимир Путин — самовыдвижение,
Ксения Собчак от «Гражданской инициативы»,
Максим Сурайкин от «Коммунистов России»,
Борис Титов от Партии роста,
Григорий Явлинский от «Яблока».