Наследный принц Саудовской Аравии сравнил иранского лидера с Гитлером

В интервью американскому телеканалу CBS News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером».

Он объяснил, что, хоть армия Ирана не может соперничать с вооруженными силами Саудовской Аравии, Хаменеи стремится к расширению, хочет создать большой военные проект на Ближнем Востоке. Это намерение иранского лидера напоминает Аль Сауду стремления Адольфа Гитлера.

«Никто в Европе не считал Гитлера угрозой пока не произошло то, что произошло. Я не хочу, чтобы то же самое случилось на Ближнем Востоке», — подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии.

В ответ на это сравнение официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда незрелым.