Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после отравления бывшего полковника ГРУ Сергия Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Лондон ждет реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов.

При этом он грубо высказался о возможности принятия Москвой этих ответных мер. По его словам, случившееся «жестокий и возмутительный акт», поэтому «Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)».

JUST IN | UK’s Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up". pic.twitter.com/Vf0TAr45uU — Vocal Europe (@thevocaleurope) 15 марта 2018 г.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского министра обороны в сторону России. По ее словам, глава Минобороны Великобритании скрывает обстоятельства применения отравляющего вещества на территории своей страны. Лондон не желает передавать имеющуюся информацию, хотя должен так сделать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — заключила Захарова.