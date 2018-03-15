Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после отравления бывшего полковника ГРУ Сергия Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Лондон ждет реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов.
При этом он грубо высказался о возможности принятия Москвой этих ответных мер. По его словам, случившееся «жестокий и возмутительный акт», поэтому «Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)».
JUST IN | UK’s Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up". pic.twitter.com/Vf0TAr45uU— Vocal Europe (@thevocaleurope) 15 марта 2018 г.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского министра обороны в сторону России. По ее словам, глава Минобороны Великобритании скрывает обстоятельства применения отравляющего вещества на территории своей страны. Лондон не желает передавать имеющуюся информацию, хотя должен так сделать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.
«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — заключила Захарова.
#Лавров: Мы так и не получили официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении С.Скрипаля и его дочери. Мы официально уведомили их, что будем готовы ответить на запрос, если они его сформулируют, на основе британских обязательств по КЗХОhttps://t.co/oTVMPEZD78 pic.twitter.com/CnD8JAk85f— МИД России ???????? (@MID_RF) 15 марта 2018 г.