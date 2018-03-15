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15:57   15 Марта 2018
Россия
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Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после отравления бывшего полковника ГРУ Сергия Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Лондон ждет реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов.

При этом он грубо высказался о возможности принятия Москвой этих ответных мер. По его словам, случившееся «жестокий и возмутительный акт», поэтому «Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)». 

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского министра обороны в сторону России. По ее словам, глава Минобороны Великобритании скрывает обстоятельства применения отравляющего вещества на территории своей страны. Лондон не желает передавать имеющуюся информацию, хотя должен так сделать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают»,  — заключила Захарова. 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #великобритания #видео #уильямсон
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