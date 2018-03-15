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15:33   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС

ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС

Член Центризбиркома Александр Клюкин сообщил, что 18 марта информцентр ЦИК собирается провести сеанс связи с Международной космической станцией. На МКС сейчас работает один российский космонавт, Антон Шкаплеров.

Сообщается, что космонавт проголосует через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, с которым свяжется по закрытому каналу и сообщит о своем решении. 

По словам Клюкина, на сайте ЦИК можно будет увидеть прямую трансляцию из информационного центра. Также будет организован синхронный перевод на английский язык. Член ЦИК, кроме того, заявил о намерении связаться 17 марта в 23:00 по московскому времени с Камчаткой, где уже стартует голосование. 

Автор: Виктория Разумовская
#голосование #цик #мкс #выборы2018
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