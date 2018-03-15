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15:19   15 Марта 2018
Россия
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Хамским способом с Россией не договориться — Путин

Хамским способом с Россией не договориться — Путин

С Россией ни о чем невозможно будет договориться хамским способом. О этом сказал президент РФ Владимир Путин во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин», который выложен в соцсетях.

Такими словами президент прокомментировал историю государственного переворота на Украине в начале 2014 года. Президент напомнил, что тогда американские партнеры сначала просили власти России обеспечить, чтобы находящийся в то время на посту президента Украины Виктор Янукович не применил армию, а после сами же и поддержали государственный переворот.

По словам президента, американцам следовало «хотя бы сделать вид», «провести разговоры с теми, кто захватил власть в стране», а они начали «массированную финансовую, информационную, административную и политическую поддержку переворота.

«Что это? Так с нами решили разговаривать?», — посетовал президент.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #путин #украина #политика #янукович #кондрашов
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