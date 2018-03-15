Выборы-2018: две тысячи журналистов придут в информцентр ЦИК 18 марта

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в воскресенье, 18 марта, в информационном центре ЦИК будут работать не менее двух тысяч журналистов.

По ее словам, за холодом голосования смогут следить все, «кто в этом заинтересован». Памфилова добавила, что россияне смогут смотреть прямую трансляцию в интернете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

«Это беспрецедентная открытость Центризбиркома», — заключила Памфилова.