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15:38   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Избиратель не сможет проголосовать дважды

Избиратель не сможет проголосовать дважды

Центризбирком России подготовился к встрече с людьми, которые попытаются обмануть систему и проголосовать на выборах президента России несколько раз: выстроенная система голосования и контроля достаточно совершенна.

Запредседателя ЦИК России Николай Булаев на презентации информационного центра комиссии рассказал, что механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались свыше 5,6 миллиона россиян. Система предлагает избирателям воспользоваться возможностью проголосовать по месту пребывания, подав заявление в МФЦ, ТИК, на сайте Госуслуг или на удобном избирательном участке. Булаев заметил, что почти 38 тысяч человек подали несколько заявлений. Причин этому три: ошибка при подаче заявления, изменение планов и намеренные действия с целью провокаций. Однако последней группе людей не удастся обмануть систему голосования и контроля.

Избиратель не сможет проголосовать дважды

Избиратель не сможет проголосовать дважды

Дело в том, объяснил замглавы ЦИК, что все поданные заявления поступают на обработку в ГАС «Выборы», которая учитывает только то заявление, которое подали первым. При этом информация о том, что избиратель подал несколько заявлений направляется в участковые избирательные комиссии. Члены этих комиссий готовы к возможной попытке повторного голосования.

Избиратель не сможет проголосовать дважды

Избиратель не сможет проголосовать дважды

«Повторное голосование - преступление», — напоминает Булаев.

Согласно российскому законодательству, избиратель, который попытается проголосовать дважды, получит штраф в размере 30 тысяч рублей. Тех, кто попытаются проголосовать более двух раз, оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или приговорят к принудительным работам сроком до трех лет или тюремному заключению сроком до трех лет. Наказание ужесточается, если речь идет о группе нарушителей.

Избиратель не сможет проголосовать дважды

Выборы президента России пройдут 18 марта. На место лидера страны претендуют восемь кандидатов: нынешний глава государства Владимир Путин, Ксения Собчак, Павел Грудинин, Владимир ЖириновскийСергей Бабурин, Борис Титов, Максим Сурайкин и Григорий Явлинский.

Автор: Саша Подольская
#россия #политика #цик рф #выборы2018
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