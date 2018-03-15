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14:57   15 Марта 2018
Россия
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Он рос в коммуналке, я — в бараке: Шредер о своем сходстве с Путиным

Он рос в коммуналке, я — в бараке: Шредер о своем сходстве с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого с президентом РФ Владимиром Путиным связывают давние дружеские отношения, рассказал, чем они похожи.

Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин», выложенного сегодня в соцсети, Шредер рассказал, что с Путиным его объединяет многое. Экс-канцлер привел пример. Он сказал, что Путин рос в коммуналке с крысами, а сам Шредер — в бараке без электричества и отопления.

«Мы оба помним, откуда мы родом. И это в политике весьма кстати, когда в прежней жизни не все тебе было легко», — сказал Шредер.

Он также добавил, что «есть еще одна параллель». Путин, по словам Шредера, «очень-очень нежно» говорил о своей матери, как и он о своей.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #шредер #кондрашев
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