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15:15   15 Марта 2018
Россия
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Путин: Террористы собирались расстрелять заложников «Норд-Оста» на Красной площади

Путин: Террористы собирались расстрелять заложников «Норд-Оста» на Красной площади

Президент России Владимир Путин рассказал, что боевики, которые в 2002 году захватили театральный центр на Дубровке, собирались расстрелять заложников на Красной площади.

«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать воздействие на руководство», — сказал Путин.

Во второй части документального фильма «Путин» президент сообщил, что газ, запущенный в здание до начала операции спецслужб, не сработал, однако ждать было уже невозможно. Глава ФСБ доложил о готовности к штурму, и Путин принял решение о начале операции.  

По словам президента, к началу штурма газ сработал, однако погибло много людей из-за недостаточной координации действий.

«Потому что было достаточно доз антидота так называемого, нужно было просто делать укол и все, кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного раза», — прокомментировал он.  

Напомним, что в результате захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост» погибло 130 человека. Все террористы были ликвидированы. После спецслужбы провели тщательное расследование случившегося.  

Автор: Виктория Разумовская
#путин #терроризм #фильм #норд-ост
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