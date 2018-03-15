Шойгу: Мы начали создавать боевых роботов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что боевые роботы для вооруженных сил РФ могут поступить в серийное производство в 2018 году.

Во время проведения форума «Россия — страна возможностей» один из участников задал вопрос Шойгу о вероятности того, что роль солдата изменится и в ближайшее время появится возможность вести боевые действия с помощью техники, который человек сможет управлять дистанционно. Шойгу удивился и сообщил, что не в ближайшем будущем, а уже сейчас такой проект реализуется и добавил, что реализуется энергично. Минобороны рассказал, что несколько лет назад в армии числилось 160 беспилотников, а сейчас их порядка 1,8 тысяч.

По его словам, боевых роботов уже начали создавать, в настоящий момент заканчиваются их государственные и войсковые испытания, глава российской армии выразил надежду, что в 2018 году они поступят в серийное производство. Также Шойгу отметил, что работы по созданию робототехники, занимающейся площадным разминированием, уже завершились и такие роботы уже серийно выпускаются.

Министр поделился, что рабочий процесс не останавливается «ни на один день, ни на один час»