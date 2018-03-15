Пушков предложил Мэй нанять Луценко после его истории про Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной рады.
По версии следствия, Савченко хотела подорвать правительственную и должностную ложи, обрушить минометами купол Рады и автоматами добить тех, кто выживет. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского генпрокурора. По его словам, такого Луценко «еще не рожал», а премьер-министру Великобритании Терезе Мэй надо срочно взять его на работу.
Генпрокурор Украины Луценко обвинил Саченко в плане теракта: в зале Рады взорвать гранаты, " минометами обрушить купол Верховный Рады и автоматами добить тех, кто выживет"(!!!). ТАКОГО даже он ещё не рожал. Терезе Мэй надо срочно брать его на работу.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 15, 2018